"הרבי מליובאוויטש היה איתי" • ניסים בשוויץ

יענקי פלדמן, חב"ד אינפו

המאסטרו המוזיקלי יענקי אזולאי – המנהל המוסיקלי של אירועי 'מטה משיח – נתניה' המנגן אף בשמחות שלוחי הרבי מלך המשיח בעולם, הוזמן לנגן בחתונה חב"דית בשוויץ בשבוע שעבר, נפלאות הבירוקרטיה כמעט והביאו את אזולאי לחילול שבת. האמונה ברבי, ועזרת השליח הרב חיים דרוקמן, שינו לפתע את הכל.

לבקשת כתבנו, אזולאי העלה על הכתב את הסיפור המופלא במיוחד עבור חב"ד אינפו:

"אני יכול לספר את הנס הזה על פני עשרה דפי A4, אבל אנסה לקצר. מבטיח שתהיו בהלם או לכל הפחות זה יחמם את ליבכם ואולי תאמינו שיש מי ששומר.

הוזמנתי לנגן בחתונה בשוויץ בזמן הקורונה ביום ראשון ל' תשרי תש"פ, כאדם אחראי החלטתי לטוס מיום שישי שלפני.

עשיתי בדיקת קורונה בבית חולים שיצא שלילית. רכשתי ביטוח נסיעות והצטיידתי בכרטיס טיסה הצהרת בריאות ואישור מיוחד שאוכל לטוס לשוויץ מכיוון שישראלים לא רשאים להיכנס לשוויץ בזמן הקורונה.

מגיע לשדה תעופה בישראל יום שישי 5 בבוקר. עובר ביטחון ומגיע לעמדת הצ'ק אין. שם אומרים שאני לא יכול לעלות לטיסה כי אני ישראלי. אני מראה להם את האישור בשפה הצרפתית שחתום על ידי עורך דין משוויץ. אחרי כמה דקות של בירורים מגישים לי את כרטיס הטיסה ואני מתקדם לעבר הבידוק הביטחוני וישר לטרמינל טיסות יוצאות.

ממריא מישראל בשעה 07:00 בבוקר, נוחת בשוויץ לאחר 4 שעות והזמן המקומי בשוויץ הוא כרגע 10 בבוקר. יש לי טיסת המשך בשעה 13:00 בצהריים לעיר לוזאן שבשוויץ.

הטיסה הייתה בטרמינל אחר שמצריך בדיקת דרכונים של משטרת הגבולות השוויצרים. ניגש בביטחון לעמדה והופ, מעכבים אותי. מגיעים 2 שוטרים ולוקחים אותי לקומת מינוס 4 בשדה התעופה.

מגיע שוטר שמסביר לי באופן ברור שהמסמך שנתנו לי רק פוטר אותי מלהיכנס לבידוד (כל אדם שמגיע לשוויץ צריך להיכנס לבידוד ל 10 ימים), אבל האישור הזה שנתנו לך זה לא אישור כניסה למדינה, ולכן אני מעוכב ומעלים אותי על המטוס של 21:00 בערב באותו יום שישי חזרה לישראל.

חרב עלי עולמי, נבהלתי נלחצתי איך זה קורה לי? אני שומר שבת הגעתי לשמח חתן וכלה ונכנסתי ללחץ גדול.

הוא מבקש ממני להמתין בחדר צדדי ולחכות למסמכי הגירה שאני צריך למלא. הוא הלך ואני בחדר זוכר סגולה ידועה

"ר' לוי יצחק מברדיטשוב בן שרה סשה ענני", מלמלו שפתי מספר פעמים.

שלחתי הודעה לאשתי תמר ולמשפחה, כולם נלחצו והצטערו בשבילי נורא. מסכנים החתן והכלה שזה קורה להם. אני מסכן שמכריחים אותי לעלות על טיסה בשבת.

נגשתי לשוטר ולא עזרו כל התחנונים. החוקים בשוויץ כחומות חזקות לא ימין ולא שמאל. אין כניסה זה אין כניסה ואז החלטתי להתקשר לחבר שלי חיים מנחם.

אני מספר לו את הסיפור והוא אומר לי חכה אני בודק. אחותי הילה אחי אשר וגיסי שאול מנסים גם לעשות משהו.

לא עובר שעה ומתקשרים אלי ח"כ מהליכוד וש"ס, מלשכת שר החוץ הסגל הקונסולרי ואנשים בעלי השפעה בממשל משוויץ.

כולם אומרים שמנסים לעזור ומבקשים ממני את השם של השוטר שמטפל בי. מתקשר אלי קונסול ישראל בשוויץ מר מולי סיוון, ומבקש לדבר עם השוטר.

מתברר שמכל מאות השוטרים בשדה התעופה באורח נס השוטר שמטפל בי שייך לקהילת נוצרים ידידי ישראל. והוא רוצה לעזור לי, אבל גם ידיו מוגבלות והוא מודיע לי נחרצות שאני חוזר לישראל.

כולם אומרים "יעקב לצערנו אי אפשר להיכנס למדינה ותתכונן לעלות לטיסה בשבת". מגישים לי מסמכים באנגלית ואני מתחיל למלא אותם.

המון המון אנשים טובים באהבת ישראל מוחלטת מתקשרים ומנסים לעזור. אני מקבל טלפון נוסף והפעם מהשגריר בשוויץ, יעקב קידר.

הוא מנסה להבין מה קורה. זה יום שישי כולם הולכים לבית כבר סוגרים את המשרדים והוא אומר לי שהוא דואג לי לפחות לאוכל כשר ולשהייה במלון בתוך השדה תעופה עד הטיסה ומאחל בהצלחה.

לשכת שר החוץ שחיים מנחם הפעיל מתקשרת לשגריר ללא ידיעתי. ומסבירה לו על חשיבות השבת וכו' ואומרת לשגריר שיעשה הכל בכל מחיר והוא מסביר שניסו הכל כבר.

אני ביאוש מוחלט ומקבל את גורלי. השעה כבר 15:50 בשעה 18:30 השבת נכנסת.

הרב חיים דרוקמן היקר המשמש כשליח חב"ד פה באזור שוויץ מחייג אלי ואומר שיש שליח עם אוכל כשר בדרך אלי אבל אי אפשר להגיע אלי כי אני עמוק בתוך השדה תעופה.

אני אומר לו שאני הולך לשוטר לבקש ממנו שיביאו לי את המשלוח. הרב דרוקמן נשאר על הקו ואומר לי אני יודע שיחזירו אותך לארץ לצערי, אבל אני מאמין ברבי מלובביץ, שיעזור לך.

בעודי דופק על דלת הברזל השוטר המקסים שאינני יכול לומר את שמו יוצא אלי ואומר לי…"I have a good news for you" יש לי חדשות טובות בשבילך.

אני בשוק אני בהלם אני לא מבין, הוא מרים טלפון לוקח ממני את המסמכים קורע אותם ואומר לי "You enter Switzerland", אתה נכנס לשוויץ!!!!!!

וואו כולי בהלם מרוגש, אני אשמור את השבת, אני אשמח את החתן והכלה. אני פה.

הרבי מלובביץ' היה איתי!!!

דמעות של שמחה אני מודה לשוטר מעומק ליבי והוא עצמו אומר לי 'אני יודע שהשבת חשובה מאוד ליהודים'.

אז היום כבר יום ראשון, בערב החתונה והיא תהיה חתונה שמחה ומלאה באושר של אהבת חינם.

גם אם בסוף לא הייתי נכנס לשוויץ הרגשתי מוקף באהבה גדולה מהאחים שלי היהודים. וזה המקום להודות לכל מי שאני יודע שעזר לי והיו כאלה שעזרו ואינני יודע את שמם. אז גם לכם תודה גדולה!

וראשון ואחרון תודה לה' שהיה לצידי ברגעים האלה ושמר עלי בזכות הצדיקים הרבי מברדיטשוב והרבי מלובביץ' ולכל האנשים המדהימים שעצרו הכל ונתנו יד לשמירת השבת ולשמחת חתן וכלה.







יענקי בהופעה בהתוועדות י' שבט אשתקד בארגון 'מטה משיח נתניה'.