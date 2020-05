הרשימה המלאה: כל המנינים ברחובות השכונה

אתמול פורסם מכתבם של רבני השכונה, חברי הבד"צ דקראון הייטס, בו הם חוזרים על כך שניתן בימים אלו לקיים מניני תפילה ברחוב, כמובן תוך זהירות הנדרשת בשמירת מרחק. בקשר עם כך אנו מפרסמים את הרשימה המלאה של המנינים ברחובות השכונה:

810 Eastern Parkway

Shachris: 9:30

Mincha: 7:30

Maariv: 9:00

763 Eastern Parkway

Courtyard

Shacharis: 9:00 am

Mincha: 7:15 pm

Maariv: 9:00 pm

Union St. between Kingston and Albany

Shacharis: 7:15 and 9:30 am

Mincha: 7:30 pm

Marriv: 8:45 pm

President Street between Schenectady and Utica

Shachris: 9:30 am

Mincha: 7:00 pm

Maariv: 9:30 pm

Aguda Crown Street (outside)

Shachris: 8:00 am

Mincha: 8:00 pm

Maariv: 9:00 pm

580 Crown St (backyard)

Shacharis: 9:30 am

Mincha: 7:45 pm

Maariv: 8:45 pm

Crown between Brooklyn and NY

Shachris: 8:30 am

Mincha: 8:00 pm

Maariv: 9:00 pm

Crown between Troy and Schenectady

Shachris: 9:30 am

Mincha: 7:55 pm

Maariv: 8:55 pm

718 Montgomery between Kingston and Albany

Shacharis : 8:00 am

Mincha: 7:50 pm

Maariv: 8:50 pm

Montgomery Street between Albany and Troy

Weekday Schedule

Shacharis: 8:00 am

Mincha: 7:55 pm

Maariv: 8:55 pm

883 Montgomery St

Shachris: 8:30 am

Mincha: B’zman

Maariv: 9: 00 pm

651 Montgomery St

Shacharis: 9:50 am

Mincha: 7:15 pm

Maariv: 9:30 pm

695 Montgomery St

Shacharis: 9:00am

Mincha: 8:00pm

Maariv: 9:00pm

Empire between Brooklyn and NY

(Southside/Backyards)

Shachris: 8:00 am

Mincha: 7:00 pm

Maariv: 9:30 pm

Sterling Street:

Shachris: 8:00 am, 9:45 am

Mincha: 7:00 pm

Maariv: 9:30 pm

770 Lefferts Ave

(Parking Lot Behind the Building)

Shachris: 9:45 am

Minchah: 7:00 pm

Maariv: 9:00 pm

613 East New York

(Parking Lot in the back)

Shacharis: 9:00 am

Mincha: 7:30 pm

Maariv: 9:00 pm

Rutland and Kingston (521-519 Rutland)

Shacharis: 7:30 am

Mincha: 7:00 pm

Maariv: 9:00 pm

662 Maple

In the front

Shacharis: 9:30 am

Mincha: 7:40 pm

Maariv: 9:00 pm

440 and 456 Brooklyn (Courtyard)

Shachris: 10:00 am

Mincha: B’zman

Maariv: 9:30 pm

478 Midwood St

Mincha: 8 pm

Maariv: 9 pm